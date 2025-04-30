Bloomberg: Украина готова подписать соглашение о поставках ресурсов США

Украина готова подписать ресурсную сделку с Соединенными Штатами уже сегодня, сообщает Bloomberg. По данным издания, текст документа согласован обеими сторонами, министр экономики Юлия Свириденко вылетела в Вашингтон. В итоговом варианте США пошли Украине на серьезные уступки — например, помощь, ранее оказанная Киеву со стороны администрации президента Байдена, теперь не считается долгом, расплачиваться за нее Украина не будет. Британское издание Financial Times при этом утверждает, что подписание документа вновь может сорваться из-за новых требований Киева.