Последние зарубежные новости за 30 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Axios узнал, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане
Трамп заявил Зеленскому в Ватикане, что США могут признать Крым частью России, независимо от позиции Украины. Зеленский выразил готовность к уступкам ради мира при наличии твердых гарантий безопасности, пишет Axios.
FT: западные компании обсуждают с юристами возможность работы с РФ
SCMP: Китай показал первый в мире высокоскоростной подводный дрон
На юге Китая спустили на воду уникальное судно нового типа — беспилотный исследовательский катер «Синий кит», способный автономно работать под водой до месяца и собирать данные в условиях тайфуна. Специальные покрытия помогают снизить уровень шума при работе судна до уровня окружающего океана.
Economist: чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным
Во время первого президентского срока Трампа часть его команды старалась ограничить его контакты с Путиным, сообщает The Economist со ссылкой на американского чиновника. Во второй срок Трамп восстановил прямую связь с Москвой.
NYP узнала о переходе Маска на удаленную работу в Белом доме
Глава аппарата Белого дома Уайлс сообщила, что Маск, возглавляющий DOGE, почти полностью перешел на дистанционную работу. Ожидается, что Маск покинет должность в конце мая и станет неофициальным советником.