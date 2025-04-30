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Последние зарубежные новости за 30 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 30 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Axios узнал, что Трамп сказал Зеленскому в Ватикане

Источник: AP 2024

Трамп заявил Зеленскому в Ватикане, что США могут признать Крым частью России, независимо от позиции Украины. Зеленский выразил готовность к уступкам ради мира при наличии твердых гарантий безопасности, пишет Axios.

FT: западные компании обсуждают с юристами возможность работы с РФ

Источник: Freepik

Западные компании опасаются, что даже при снятии американских санкций ограничительные меры ЕС и Британии сохранятся. Это создает риски для европейского бизнеса и открывает возможности для азиатских и ближневосточных компаний.

SCMP: Китай показал первый в мире высокоскоростной подводный дрон

Источник: Xinhua

На юге Китая спустили на воду уникальное судно нового типа — беспилотный исследовательский катер «Синий кит», способный автономно работать под водой до месяца и собирать данные в условиях тайфуна. Специальные покрытия помогают снизить уровень шума при работе судна до уровня окружающего океана.

Economist: чиновники в США не давали Трампу общаться с Путиным

Источник: AP 2024

Во время первого президентского срока Трампа часть его команды старалась ограничить его контакты с Путиным, сообщает The Economist со ссылкой на американского чиновника. Во второй срок Трамп восстановил прямую связь с Москвой.

NYP узнала о переходе Маска на удаленную работу в Белом доме

Источник: AP 2024

Глава аппарата Белого дома Уайлс сообщила, что Маск, возглавляющий DOGE, почти полностью перешел на дистанционную работу. Ожидается, что Маск покинет должность в конце мая и станет неофициальным советником.