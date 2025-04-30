Лукашенко понравился фильм о Брестской крепости, рассказал Путин

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил новый фильм о Брестской крепости «В списках не значился», трейлер которого ему продемонстрировали на встрече в рамках марафона «Знание. Первые», и передал создателям фильма благодарность от президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз сказал мне, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Вижу, что не зря, действительно, есть за что», — сказал Путин, после просмотра отрывков из фильма «В списках не значился», посвященного защите Брестской крепости.
Он указал на то, что «информация о героических днях Великой Отечественной войны должна быть пронзительной и достоверной, правдивой» — только тогда она будет «доходить до сердца».
«И конечно вот такие произведения искусства — это, безусловно, произведение искусства — они работают на эту цель, и работают именно таким образом, о котором я сказал», — добавил президент.
Во встрече с президентом в рамках марафона «Знание. Первые» участвуют молодые деятели культуры и съемочная группа фильма «В списках не значился». Это режиссер Сергей Коротаев, народный артист России Владимир Машков, который выступил продюсером и исполнил одну из ролей в этой военной драме, а также сыгравший главную роль в фильме актер Владислав Миллер.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.