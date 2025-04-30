В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин

«В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особо не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения. И даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть, эта собственная точка зрения», — сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».