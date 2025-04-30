«Это не просто даты в календаре, а события, оказавшие кардинальное влияние на развитие международного сообщества, — заявил он. — Видимо, в Европе забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков и бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом».