Шойгу изложил условия урегулирования украинского кризиса

Как добавил секретарь Совбеза, Москва не питает иллюзий по поводу договороспособности Украины. При этом, по его словам, Россия и США наметили перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования боевых действий. Он также сказал, что Европа стремится затянуть конфликт и подталкивает Киев не выполнять договоренности.