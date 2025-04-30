Лихачев сообщил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что участие США в управлении Запорожской АЭС может быть рассмотрено в случае соответствующего решения со стороны российского руководства. По его словам, госкорпорация готова к обсуждению вопроса с Вашингтоном в рамках будущего урегулирования, если получит политическое указание. Однако в Москве ранее отмечали, что ЗАЭС находится под контролем России и ни Украине, ни другим странам станцию не передадут.