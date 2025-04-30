Индия закрывает воздушное пространство для пакистанских самолетов

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, который обе страны считают своей территорией. В результате атаки группировки «Кашмирское сопротивление» погибли 26 человек. 29 апреля премьер Индии Нарендра Моди заявил, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт. Власти Пакистана предупредили о готовящемся ударе со стороны Индии. В ночь на 30 апреля на границе двух стран шла перестрелка.