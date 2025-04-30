ТАСС: США объявят 30 апреля о подписании с Украиной договора по полезным ископаемым

«В течение ближайших часов будет соответствующее заявление», — сказал собеседник агентства.
Украина и США 17 апреля заключили меморандум в рамках будущего соглашения о полезных ископаемых, подписание которого было сорвано 28 февраля после перепалки, устроенной Владимиром Зеленским на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Меморандум фиксирует намерение сторон учредить инвестиционный фонд.
Последняя версия проекта соглашения обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше $120 млрд. Зеленский 24 апреля признал, что Украина получила от США оружие и другую помощь не менее чем на $105 млрд, хотя ранее называл меньшую сумму. Трамп 25 апреля заявил, что Украина до сих пор не подписала соглашение с США о полезных ископаемых, и выразил надежду на его скорейшее заключение.
Газета Financial Times сообщила, что американская сторона настаивает на подписании обеих частей сделки уже в среду, 30 апреля. Одна часть представляет собой рамочную договоренность, а во второй детально приписаны принципы работы учреждаемого сторонами инвестиционного фонда. Как указали источники издания, в команде министра финансов США Скотта Бессента считают, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, вылетевшая в Вашингтон для заключения сделки, должна «быть готова подписать все договоренности или возвращаться».