ТАСС: США объявят 30 апреля о подписании с Украиной договора по полезным ископаемым

Последняя версия проекта соглашения обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше $120 млрд. Зеленский 24 апреля признал, что Украина получила от США оружие и другую помощь не менее чем на $105 млрд, хотя ранее называл меньшую сумму. Трамп 25 апреля заявил, что Украина до сих пор не подписала соглашение с США о полезных ископаемых, и выразил надежду на его скорейшее заключение.