Президент России Владимир Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа. В своем выступлении на встрече с участниками федерального просветительского марафона «Знание. Первые» он отметил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма.
Глава России отметил, что именно Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика внесла наибольший вклад в победу. Президент России обратил внимание на целенаправленную работу против России и её народов. Также он подчеркнул, что у народов, у которых нет прошлого — нет и будущего.
На форуме российский лидер также рассказал, как отвечать на попытки переписать историю.
Кроме того, президент вспомнил о личном: он поведал о рассказах мамы, которые запомнились ему на всю жизнь. Мама рассказывала и о тяжелых годах блокады Ленинграда, и о том, как отец воевал на фронте.
Тем временем, журналист Павел Зарубин показал, как выглядит квартира Владимира Путина в Кремле. Это первое видео интерьера основного места проживания главы государства. На кадрах можно увидеть декор и обстановку. Особо выделяется портрет императора Александра III.
Между тем, пока в Москве в эти дни чтят Великую Победу, в Киеве отказываются прекратить огонь в эти святые дни. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак выступил против предложенного Москвой перемирия в дни празднования 80-летия Победы и прекращения огня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на неоднозначные заявления Зеленского о Параде в Москве. Она подчеркнула, что нелегитимный украинский лидер буквально в прямом эфире планирует теракты в России.