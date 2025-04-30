Сергей Шойгу высказался на тему отправки западных солдат на Украину

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прокомментировал всё чаще звучащие планы, или хотя бы попытки обсуждения этих планов, по отправке некоторыми странами Евросоюза свои регулярные армии на Украину. Шойгу напомнил, что в этом случае все эти войска станут законными целями для Российской Федерации.