Сергей Шойгу высказался на тему отправки западных солдат на Украину

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прокомментировал всё чаще звучащие планы, или хотя бы попытки обсуждения этих планов, по отправке некоторыми странами Евросоюза свои регулярные армии на Украину. Шойгу напомнил, что в этом случае все эти войска станут законными целями для Российской Федерации.
«Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для Вооружённых сил Российской Федерации», — заявил Шойгу на видеоконференции стран БРИКС.
Также Шойгу назвал западных военных на Украине «псевдомиротворцами», отметив, что со стороны России все эти планы и обсуждения выглядят как явная попытка организовать оккупацию западных украинских регионов.
Ранее KP.RU сообщил, что военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец разобрался в скандале со сбитыми на Украине самолётами F-16 и Су-27.