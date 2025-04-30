Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину

«Мы попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта», — рассказал собеседник агентства.
Как отметил парламентарий, некоторые страны, включая не только Словакию, но и саму Украину, получал прибыль от транзита российских энергоносителей. По мнению Гашпара, ограничение их поставок обошлось странам ЕС в миллиарды евро.
«Любой экономист вам скажет, что всем нужно, чтобы транзит возобновился. Сам ЕС потерял на этом значительные миллиарды (евро. — Прим. ред.). Хочу верить, что транзит возобновится, и мы снова будем торговыми партнерами на прежнем уровне», —подчеркнул он.
Ситуация с транзитом газа.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.