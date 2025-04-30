Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину

«Мы попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу. Может быть, это будет зависеть и от того, как будут продвигаться переговоры о прекращении конфликта», — рассказал собеседник агентства.