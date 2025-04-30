Мишустин: В план развития сельского хозяйства внесены корректировки

Правительство России пересмотрело программу развития сельского хозяйства. Председатель правительства Михаил Мишустин представил эти изменения на совещании кабинета министров.
«Государство постоянно поддерживает сельское хозяйство, реагируя на запросы производителей и рыночные требования», — отметил премьер-министр РФ.
В соответствии с этими нововведениями будет ужесточён мониторинг за тем, как распределяются субсидии среди аграриев на местах. Глава правительства заявил, что если до 1 июля текущего года сельскохозяйственные производители не получат выделенные им средства, то для этого региона лимиты будут уменьшены на 10%.
Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве, процедура получения объединённой субсидии станет более простой. Премьер-министр сказал, что еще один блок поправок уточняет, как будут dsдавать гранты на развитие семейных ферм и улучшение оборудования в организациях.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что IT-индустрия России показывает хороший рост, а вклад отрасли в ВВП за пять лет увеличился почти в два раза.