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Мишустин: В план развития сельского хозяйства внесены корректировки

Премьер-министр Мишустин заявил, что государство постоянно поддерживает сельское хозяйство, реагируя на запросы производителей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России пересмотрело программу развития сельского хозяйства. Председатель правительства Михаил Мишустин представил эти изменения на совещании кабинета министров.

«Государство постоянно поддерживает сельское хозяйство, реагируя на запросы производителей и рыночные требования», — отметил премьер-министр РФ.

В соответствии с этими нововведениями будет ужесточён мониторинг за тем, как распределяются субсидии среди аграриев на местах. Глава правительства заявил, что если до 1 июля текущего года сельскохозяйственные производители не получат выделенные им средства, то для этого региона лимиты будут уменьшены на 10%.

Кроме того, благодаря изменениям в законодательстве, процедура получения объединённой субсидии станет более простой. Премьер-министр сказал, что еще один блок поправок уточняет, как будут dsдавать гранты на развитие семейных ферм и улучшение оборудования в организациях.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что IT-индустрия России показывает хороший рост, а вклад отрасли в ВВП за пять лет увеличился почти в два раза.