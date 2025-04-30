Мишустин: В план развития сельского хозяйства внесены корректировки

В соответствии с этими нововведениями будет ужесточён мониторинг за тем, как распределяются субсидии среди аграриев на местах. Глава правительства заявил, что если до 1 июля текущего года сельскохозяйственные производители не получат выделенные им средства, то для этого региона лимиты будут уменьшены на 10%.