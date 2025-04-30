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Хуситы объявили о запрете прохода по Красному морю для судов Британии

Хуситы объявили о соответствующем запрете в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену.

Источник: Аргументы и факты

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете судам Великобритании проходить по Красному и Аравийскому морям, пишет РИА Новости.

«Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов», — сообщил агентству собеседник в движении.

Он добавил, что соответствующий шаг предприняли в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену. По его словам, запрет окажет значительное влияние на британскую экономику.

Ранее, 28 апреля, сообщалось, что ВВС США нанесли удары по центру содержания мигрантов в Йемене.