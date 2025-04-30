Путин показал ранее неизвестные детали обстановки своей резиденции в Кремле

Президент России Владимир Путин показал некоторые неизвестные детали обстановки своей рабочей резиденции в Кремле.
Белый рояль в одной из комнат, домовую церковь и портрет Александра III можно будет увидеть в новом документальном фильме о президенте России, который 4 мая выйдет на телеканале «Россия 1». В нем Путин рассказал, что последние три года в основном ночует в Кремле.
«Библиотека, две спальни, домашняя церквушка», — сказал глава государства журналисту Павлу Зарубину.
Напомним, рабочая резиденция президента России в Кремле находится в здании Сената.
Ранее Путин поблагодарил россиян за оказанное ему доверие. Он отметил, что без доверия невозможно эффективно работать и жить.