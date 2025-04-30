Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Маск может работать в Белом доме столько, сколько ему угодно

Глава США Трамп предложил Маску остаться на госслужбе.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель Илон Маск может оставаться в правительстве США столько, сколько захочет. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета министров.

«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», — обратился глава Белого дома к Маску, который присутствовал на совещании в качестве руководителя подразделения по оптимизации работы правительства США.

Американский политик также отметил, что Маск, возможно, вернется к делам Tesla в будущем. Трамп подчеркнул, что бизнесмен много пожертвовал и сталкивался с несправедливостью.

Ранее стало известно, что возглавивший Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск потерял 113 млрд долларов из-за работы на президента США Дональда Трампа.