Трамп: Маск может работать в Белом доме столько, сколько ему угодно

Предприниматель Илон Маск может оставаться в правительстве США столько, сколько захочет. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета министров.
«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», — обратился глава Белого дома к Маску, который присутствовал на совещании в качестве руководителя подразделения по оптимизации работы правительства США.
Американский политик также отметил, что Маск, возможно, вернется к делам Tesla в будущем. Трамп подчеркнул, что бизнесмен много пожертвовал и сталкивался с несправедливостью.
Ранее стало известно, что возглавивший Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) предприниматель Илон Маск потерял 113 млрд долларов из-за работы на президента США Дональда Трампа.