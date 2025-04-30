Глава Минфина Бессент: США готовы подписать сделку по ресурсам Украины

Глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать сделку по ресурсам Украины. Об этом он сказала в ходе выступления на очередном заседании кабинета президента Штатов Дональда Трампа.
По его словам, несмотря на готовность США подписать сделку, Киев пытается внести в нее новые коррективы.
«Да, наша сторона готова к подписанию, но украинцы прошлым вечером решили внести поспешные изменения», — ответил Бессент на соответствующий вопрос журналиста. Он пояснил, что США готовы подписать [сделку] уже сегодня", — сказал он.
В ответ на уточняющий вопрос Бессент добавил, что из предполагаемой договоренности не исчезли какие-либо положения.
«Это все та же сделка, которую мы согласовали на выходных. С нашей стороны ничего не изменилось», — подчеркнул он.
Еще в середине апреля Скотт Бессент анонсировал возможное подписание соглашения по редкоземельным металлам. К концу месяца украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Соединённые Штаты Америки только сейчас достигли взаимопонимания по этому вопросу.