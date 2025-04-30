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Шойгу озвучил условия России по украинскому конфликту

Шойгу: Россия требует вывода ВСУ из ряда регионов и отказа от вступления в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу озвучил условия, на которых Россия готова урегулировать конфликт. Он подчеркнул, что российская позиция по ситуации в Украине хорошо известна.

«Вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины», — заявил Шойгу.

Он отметил, что Россия выражает благодарность государствам БРИКС за то, что они понимают позицию нашей страны в отношении украинского конфликта.

Напомним, на встрече министров иностранных дел БРИКС в Бразилии прозвучал призыв к скорейшему урегулированию ситуации на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. При этом на данный момент пока нет точных дат встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.