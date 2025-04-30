Шойгу озвучил условия России по украинскому конфликту

Напомним, на встрече министров иностранных дел БРИКС в Бразилии прозвучал призыв к скорейшему урегулированию ситуации на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. При этом на данный момент пока нет точных дат встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.