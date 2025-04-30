Шойгу озвучил условия России по украинскому конфликту

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу озвучил условия, на которых Россия готова урегулировать конфликт. Он подчеркнул, что российская позиция по ситуации в Украине хорошо известна.
«Вывод украинских войск из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на вступление в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины», — заявил Шойгу.
Он отметил, что Россия выражает благодарность государствам БРИКС за то, что они понимают позицию нашей страны в отношении украинского конфликта.
Напомним, на встрече министров иностранных дел БРИКС в Бразилии прозвучал призыв к скорейшему урегулированию ситуации на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине продолжаются. При этом на данный момент пока нет точных дат встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.