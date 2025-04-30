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Путин: Только осознание цены Победы позволяет верно определить будущее России

Президент России отметил, что это также поможет расставить приоритеты.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность осознания того, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание. Первые».

«Только осознавая, какой ценой нам достался сегодняшний и завтрашний день, и что сделали наши предки, отцы, деды и прадеды, защищая Родину, мы можем понять, кто мы такие, откуда мы пришли и что представляет собой наша страна», — отметил глава государства.

Путин обратил внимание на то, что только в этом случае Россия сможет верно определить курс и приоритеты своих действий на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Ранее российский президент назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом народов СССР. Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли вклад в борьбу с нацизмом.