Путин: Только осознание цены Победы позволяет верно определить будущее России

«Только осознавая, какой ценой нам достался сегодняшний и завтрашний день, и что сделали наши предки, отцы, деды и прадеды, защищая Родину, мы можем понять, кто мы такие, откуда мы пришли и что представляет собой наша страна», — отметил глава государства.