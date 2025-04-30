Путин: Только осознание цены Победы позволяет верно определить будущее России

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность осознания того, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание. Первые».
«Только осознавая, какой ценой нам достался сегодняшний и завтрашний день, и что сделали наши предки, отцы, деды и прадеды, защищая Родину, мы можем понять, кто мы такие, откуда мы пришли и что представляет собой наша страна», — отметил глава государства.
Путин обратил внимание на то, что только в этом случае Россия сможет верно определить курс и приоритеты своих действий на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Ранее российский президент назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом народов СССР. Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли вклад в борьбу с нацизмом.