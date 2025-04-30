Американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли предположил, что киевский режим под руководством Владимира Зеленского мог быть причастен к попытке покушения на президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Это факт: представители украинского руководства предпринимали попытки устранения определенных людей. Начиная с нынешнего президента США. Я считаю совершенно очевидным, что украинцы были замешаны в покушении на убийство на поле для гольфа во Флориде», — заявил Карлсон.
Журналист также отметил, что киевские власти, по его мнению, рассматривали как цели и других лиц.
Ранее Карлсон заявил, что США проиграли России в украинском конфликте, так как переоценили свои силы.