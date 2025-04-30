«Это факт: представители украинского руководства предпринимали попытки устранения определенных людей. Начиная с нынешнего президента США. Я считаю совершенно очевидным, что украинцы были замешаны в покушении на убийство на поле для гольфа во Флориде», — заявил Карлсон.