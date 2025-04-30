Рубио: Минск освободил еще одного задержанного гражданина США

Белоруссия освободила еще одного задержанного американского гражданина, заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X*.
При этом имя освобожденного гражданина США Рубио называть не стал.
«Благодаря президенту США Белоруссия освободила еще одного несправедливо задержанного американского гражданина», — написал он.
Напомним, в январе Рубио сообщил, что Белоруссия освободила американскую гражданку Анастасию Нюхфер.
В конце марта стало известно, что белорусские таможенники задержали американца, нарушившего госграницу.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.