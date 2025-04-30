Путин рассказал, что последние 3 года часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года он часто ночует в квартире в Кремле. Об этом он поведал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
На вопрос журналиста, как часто Путин ночует в квартире в Кремле, президент ответил так: «В последние три года в основном здесь».
К слову, Павел Зарубин также показал уникальные кадры из квартиры главы государства в Кремле. Это первое видео изнутри места основного проживания Владимира Путина, благодаря которому можно косвенно ознакомиться с декором и интерьером жилья президента.
Стоит отметить, что квартира украшена портретом императора Александра III. На видеозаписи можно увидеть комнату с роялем, на котором российский президент, как он сам признался, очень редко успевает поиграть.