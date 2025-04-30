Путин рассказал, что последние 3 года часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин рассказал, что последние три года он часто ночует в квартире в Кремле. Об этом он поведал в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент которого появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.