Путин назвал вещь, без которой нельзя предсказать будущее

Путин: понимание цены Победы может правильно определить будущее России.
Лишь помня о подвиге тех, кто защищал Родину в Великой Отечественной войне, можно грамотно выстраивать приоритеты государства на ближайшие годы и десятилетия. Об этом заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые» президент РФ Владимир Путин.
«Только понимая, какой ценой достались нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, защищая Родину. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал глава государства.
Ранее российский лидер на марафоне призвал молодежь хранить память о героизме предков. Путин на марафоне «Знание. Первые» рассказал трагическую историю гибели жены своего деда во время Великой Отечественной войны. Женщина скончалась от пулевого ранения в живот на его руках, успев перед смертью попросить не плакать, чтобы не расстраивать супруга. Эти подробности глава государства узнал из письма деда, которое заканчивалось призывом «Бить гадов».