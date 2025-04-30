Путин назвал вещь, без которой нельзя предсказать будущее

«Только понимая, какой ценой достались нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, защищая Родину. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу», — сказал глава государства.