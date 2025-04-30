Путин признался, где ночует в последнее время

В последние три года Путин ночует в Кремле.
Последние три года президент РФ Владимир Путин в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Об этом рассказал он сам.
«Последние три года — в основном здесь», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент России продемонстрировал в Кремле спальни, библиотеку и домашнюю церковь.
30 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты.