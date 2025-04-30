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Путин признался, где ночует в последнее время

Последние три года президент РФ Владимир Путин в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Об этом рассказал он сам.

В последние три года Путин ночует в Кремле.

Последние три года президент РФ Владимир Путин в основном ночует в своей рабочей резиденции в Кремле. Об этом рассказал он сам.

«Последние три года — в основном здесь», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Президент России продемонстрировал в Кремле спальни, библиотеку и домашнюю церковь.

30 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал фильм, посвященный 25-летнему руководству Путина. Он призвал россиян посмотреть его, подчеркнув, что над проектом работали талантливые специалисты.