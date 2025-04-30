Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС рассказали о планах по сохранению санкций против России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.

Источник: © РИА Новости

«ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — приводит издание слова Каллас.

По ее словам, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время глава дипломатии ЕС выразила мнение, что Евросоюзу необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на плане Б слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.

Как отмечается, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать «сохранение режима западных санкций» в отношении России. Дипломат признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут.

Глава дипломатии ЕС также указала, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.