«ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — приводит издание слова Каллас.
По ее словам, американская сторона якобы раздумывает, стоит ли ей выйти из процесса украинского урегулирования из-за его сложности. В то же время глава дипломатии ЕС выразила мнение, что Евросоюзу необходимо работать в складывающихся обстоятельствах и не стоит концентрироваться на плане Б слишком сильно, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.
Как отмечается, Каллас добавила, что ведутся переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами, чтобы гарантировать «сохранение режима западных санкций» в отношении России. Дипломат признала, что в контексте оказания военной помощи Украине Европе будет сложнее заполнить пробел, если американцы уйдут.
Глава дипломатии ЕС также указала, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.