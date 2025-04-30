Шойгу рассказал об использовании Европой террористических группировок

В стремлении реализовать собственные геостратегические амбиции, некоторые европейские государства все чаще прибегают к поддержке террористических организаций. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу I сессии высоких представителей стран БРИКС, отвечающих за вопросы безопасности, которое проходит в Бразилии.