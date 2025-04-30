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Шойгу рассказал об использовании Европой террористических группировок

Речь идет прежде всего о «противостоянии со странами, не признающими доминирования», отметил секретарь Совета безопасности РФ.

Источник: Аргументы и факты

В стремлении реализовать собственные геостратегические амбиции, некоторые европейские государства все чаще прибегают к поддержке террористических организаций. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу I сессии высоких представителей стран БРИКС, отвечающих за вопросы безопасности, которое проходит в Бразилии.

«Отдельные европейские государства все более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, в противостоянии со странами, не признающими доминирования», — заявил Шойгу.

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что террористам поставляется современное вооружение, передаются передовые технологии разведки, а также обеспечивается разведывательная поддержка. Шойгу особо отметил Украину как наиболее яркий пример подобной практики.