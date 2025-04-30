Трамп раскритиковал финансовую помощь Украине со стороны США

«Когда я пришел сюда, я спросил: “Сколько денег мы дали Украине?” Реальная цифра — около 350 миллиардов долларов, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные», — заявил американский лидер во время заседания своего кабинета.