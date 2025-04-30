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Трамп раскритиковал финансовую помощь Украине со стороны США

Дональд Трамп обвинил экс-президента США Джо Байдена во «вливании» денег в Украину.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство из-за того, что США «просто вливают» деньги в Украину, он назвал отданную стране сумму немыслимой, пишет ТАСС.

«Когда я пришел сюда, я спросил: “Сколько денег мы дали Украине?” Реальная цифра — около 350 миллиардов долларов, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные», — заявил американский лидер во время заседания своего кабинета.

Кроме того, Дональд Трамп обвинил экс-президента США Джо Байдена в этой ситуации.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский не заслуживает дальнейшей финансовой помощи со стороны США после его слов о неизвестности назначения предыдущих траншей.