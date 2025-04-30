Европа готовит грандиозный план по сохранению санкций против России

Евросоюз разрабатывает альтернативный план по сохранению санкций против России на случай возможного выхода США из мирных переговоров по Украине и блокировки продления санкций одной из стран ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас.