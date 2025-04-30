Председатель СК России Бастрыкин провел торжественное собрание ко Дню Победы

«Это была поистине священная война многонационального советского народа за свободу и независимость нашей Родины, за торжество мира и справедливости, за будущие поколения», — отметил Бастрыкин. Он подчеркнул, что ключевую роль в победе над нацистами и их союзниками сыграл народ Советского Союза, который сплотился перед лицом врага как на фронте, так и в тылу.