Председатель СК России Бастрыкин провел торжественное собрание ко Дню Победы

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин провёл торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Это была поистине священная война многонационального советского народа за свободу и независимость нашей Родины, за торжество мира и справедливости, за будущие поколения», — отметил Бастрыкин. Он подчеркнул, что ключевую роль в победе над нацистами и их союзниками сыграл народ Советского Союза, который сплотился перед лицом врага как на фронте, так и в тылу.
Глава СК России подчеркнул, что сегодня мы активно боремся с героизацией нацизма и неприемлемой идеологией западного мира, которая искажает причины, ход и итоги Второй мировой войны. Бастрыкин выразил признательность и уважение тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, особенно отметив роль женщин, которые встали на защиту Родины.
Также были вручены государственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко и заведующий кафедрой криминалистики Екатеринбургского филиала Московской академии Следственного комитета Виктор Карагодин.
Ранее президент России Владимир Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом народов СССР. Он подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли вклад в борьбу с нацизмом.