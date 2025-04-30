США допустили частичное согласие на территориальные требования России

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это (ведете. — Прим. ред.) переговоры», — отметил он.
Келлог также отверг предположение о том, что США сейчас выходят из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он так не считает.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий.
При этом, как напоминал пресс-секретарь, Украина до сих пор не предпринимала действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.