США допустили частичное согласие на территориальные требования России

На прошлой неделе президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.