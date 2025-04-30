Трамп вновь высказался о Путине: вот что он сказал

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров вновь высказался о российском лидере Владимире Путине и завершении конфликта на Украине.
По его словам, он думает, что по украинскому конфликту удастся заключить сделку, но он не может этого гарантировать.
«Путин очень умный, очень хитрый человек», — заявил Дональд Трамп.
Американский президент также заявил, что, якобы, по его мнению, Владимир Путин не хотел заканчивать конфликт.
Ранее глава Соединенных Штатов в интервью журналисту из США Гленну Беку говорил, что ему проще вести дела с российским лидером, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. А в эфире выступления в телекомпании ABC Трамп говорил об уверенностив желании властей России урегулировать конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к слову, заявил, что Россия неоднократно призывала начать переговоры без предварительных условий, но ответа от Киева до сих пор нет.