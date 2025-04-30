Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь высказался о Путине: вот что он сказал

Трамп: Путин очень умный, очень хитрый человек.
Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров вновь высказался о российском лидере Владимире Путине и завершении конфликта на Украине.

По его словам, он думает, что по украинскому конфликту удастся заключить сделку, но он не может этого гарантировать.

«Путин очень умный, очень хитрый человек», — заявил Дональд Трамп.

Американский президент также заявил, что, якобы, по его мнению, Владимир Путин не хотел заканчивать конфликт.

Ранее глава Соединенных Штатов в интервью журналисту из США Гленну Беку говорил, что ему проще вести дела с российским лидером, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. А в эфире выступления в телекомпании ABC Трамп говорил об уверенностив желании властей России урегулировать конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к слову, заявил, что Россия неоднократно призывала начать переговоры без предварительных условий, но ответа от Киева до сих пор нет.