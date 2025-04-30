Каллас: ЕС готовит план санкций против РФ при выходе США из переговоров

«Есть и “план Б”, но мы должны работать над “планом А”, потому что в противном случае вы сосредоточитесь на плане Б, и тогда это произойдет», — приводит слова Каллас издание. Она отметила, что «запасной вариант» нужен для продолжения давления на Москву, если Венгрия не поддержит продление санкций в июле.