Каллас: ЕС готовит план санкций против РФ при выходе США из переговоров

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о подготовке альтернативного плана действий в отношении антироссийских санкций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом стало известно из материала Financial Times, опубликованном в среду, 30 апреля.
По сведениям из источника, инициативы американского президента по укреплению экономических связей с Россией вызвали у некоторых государств тревогу, что в ближайшее время от Евросоюза могут потребовать отменить санкции в отношении Российской Федерации.
«Есть и “план Б”, но мы должны работать над “планом А”, потому что в противном случае вы сосредоточитесь на плане Б, и тогда это произойдет», — приводит слова Каллас издание. Она отметила, что «запасной вариант» нужен для продолжения давления на Москву, если Венгрия не поддержит продление санкций в июле.
Недавно Соединенные Штаты пригрозили выходом из процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, в котором они принимают участие в качестве посредника, если на пути к миру не будет достигнут прогресс.