США заявили о готовности признать часть требований РФ по территориям

Вашингтон готов частично признать территориальные требования России.
Вашингтон в рамках мирных переговоров по украинскому кризису готов частично согласиться на территориальные требования Москвы. Об этом заявил спецпосланник главы Соединенных Штатов Кит Келлог.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕReuters сообщил, что РФ выдвинула требования по перемирию на Украине: какие условия могла поставить Россия.
«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете — это ведете переговоры», — рассказал дипломат в эфире телеканала Fox News.
Ранее официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию кризиса, если не увидят прогресса на пути к достижению мира. При этом на данном этапе, пока Штаты еще участвуют в диалоге как посредники между Москвой и Киевом, Украину не собираются разделять по берлинскому сценарию, подчеркивал ранее Келлог.