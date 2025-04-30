Келлог: США готовы на территориальные требования РФ по Украине

Соединенные Штаты в рамках урегулирования украинского конфликта готовы частично согласиться на территориальные требования России, заявил спецпосланник президента Штатов Кит Келлог.
В эфире телеканала Fox News он также опроверг, что США сейчас намерены выйти из переговоров в рамках решения конфликта.
«Частично — да», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США согласиться на территориальные требования РФ.
В рамках того же разговора с журналистами Келлог отметил, что украинская сторона также готова пойти на территориальные уступки.
«Украинцы готовы уступить территории, которые Россия фактически занимает, хотя и не признавать это юридически навсегда», — подчеркнул он.
Ранее британское издание New Statesman сообщило, что сопротивление Владимира Зеленского касательно возврата утраченных земель усложняет достижение мира.