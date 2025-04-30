Келлог: США готовы частично признать территориальные требования России

Соединенные Штаты готовы пойти на уступки в территориальном вопросе ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог.
«Да, мы готовы пойти на уступки, но только в рамках переговоров», — заявил он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос о том, готовы ли США согласиться на территориальные требования России.
Келлог также опроверг информацию о том, что США отказываются от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, несколько дней назад США представили собственный план урегулирования конфликта на Украине. Он предполагает признание Крыма территорией Россией и ряд других уступок со стороны Киева.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые регионы — неотъемлемая часть России и вопрос об их принадлежности не будет стоять ни в коем случае.