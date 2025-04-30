Дональд Трамп назвал немыслимыми траты США на Украину

«Когда я пришел сюда, я спросил: Сколько денег мы дали Украине? Реальная цифра — около $350 млрд, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные. Мы давали деньги так, будто они выбрасываются в окно. И это делал Байден», — подчеркнул Дональд Трамп.