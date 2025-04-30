Дональд Трамп назвал немыслимыми траты США на Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство тем, сколько средств Вашингтон «вливает в Украину». Об этом он сказал на заседании кабинета министров в среду, 30 апреля.
По словам американского лидера, Штаты вливали деньги в Киев по решению его предшественника, экс-президента США Джо Байдена. Трамп назвал траты на Украину в 350 миллиардов долларов немыслимыми.
«Когда я пришел сюда, я спросил: Сколько денег мы дали Украине? Реальная цифра — около $350 млрд, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные. Мы давали деньги так, будто они выбрасываются в окно. И это делал Байден», — подчеркнул Дональд Трамп.
В прошлом месяце американский президент также говорил о намерении сократить финансирование Украины, на поддержку которой тратятся огромные деньги. Он отмечал, что Джо Байден вливал финансирование в Украину, как воду, и США ничего не получали взамен.
Между тем, в ходе заседания в кабинете министров 30 апреля Трамп вновь высказался о российском лидере Владимире Путине, назвав его очень умным и хитрым человеком.