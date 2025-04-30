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Путин проводит в Кремле встречу с вице-премьером ОАЭ Нахайяном

Владимир Путин 30 апреля встретился с главой МВД ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейф бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию. Он встретился с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым. Вечером 30 апреля российский лидер Владимир Путин принял Сейфа бен Заида Аль Нахайяна в Кремле.

Владимир Колокольцев так же поучаствовал во встрече президента РФ и вице-премьера ОАЭ. Владимир Путин отметил тесную связь двух государств.

«Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые дружеские отношения», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возобновлении контактов России и США. По его словам, диалог глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться. Это позволит урегулировать шероховатости.