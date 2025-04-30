Мишустин: в программу развития сельского хозяйства внесли изменения

Российское правительство внесло изменения в государственную программу поддержки агропромышленного комплекса. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с членами кабинета министров.
«Учитывая запросы производителей и требования рынка, правительство последовательно поддерживает этот сектор», — подчеркнул глава правительства.
Мишустин уточнил, что необходимые коррективы в госпрограмму развития сельского хозяйства уже разработаны.
Согласно внесенным изменениям, усилится контроль за распределением перечислением субсидии аграриям в регионах, отметил премьер-министр.
Мишустин также заявил, что в случае несвоевременного предоставления средств сельхозпроизводителям до 1 июля текущего года, лимиты для этого региона сократятся на 10%.
Помимо этого, поправки упростят процедуру оформления объединенной субсидии. Другой блок изменений направлен на уточнение условий предоставления грантов на развитие семейных фермерских хозяйств и модернизацию материально-технической базы предприятий, подытожил Мишустин.