30 апреля Ura.ru Политика

Путин принял вице-премьера ОАЭ, приехавшего в Россию с рабочим визитом. Видео

В Кремле состоялась встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Сейфом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.