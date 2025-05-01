Путин получил послание с Ближнего Востока

«Нам нужно согласовать позицию с ОАЭ и другими участниками ОПЕК+, чтобы сформировать большинство и не торопиться с увеличением добычи, которое ведет к снижению цен. Уменьшение доходов от экспорта нефти очень болезненно для нас, потому что это увеличивает дефицит бюджета, а у нас сейчас большие оборонные и социальные расходы», — объяснил собеседник URA.RU.