США ведут расследование в отношении 11 подозреваемых в утечке информации

Габбард также обратила внимание на выявленные случаи неэффективного расходования средств в управлении, которое она возглавляет. По её словам, аппарат директора национальной разведки был существенно оптимизирован — численность сокращена на четверть, что позволило сэкономить около 150 миллионов долларов из государственного бюджета.