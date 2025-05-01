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США ведут расследование в отношении 11 подозреваемых в утечке информации

Директор нацразведки Габбард также обратила внимание на выявленные случаи неэффективного расходования средств в управлении, которое она возглавляет.
Источник: Аргументы и факты

Американские власти проводят расследование в отношении 11 человек, подозреваемых в передаче секретной информации представителям СМИ.

Об этом сообщила директор Национальной разведки США Тулси Габбард, уточнив, что три дела уже переданы в органы для начала уголовного разбирательства, а остальные находятся на стадии предварительного расследования.

Габбард также обратила внимание на выявленные случаи неэффективного расходования средств в управлении, которое она возглавляет. По её словам, аппарат директора национальной разведки был существенно оптимизирован — численность сокращена на четверть, что позволило сэкономить около 150 миллионов долларов из государственного бюджета.

Она добавила, что в скором времени планируется дополнительное сокращение расходов на сумму 2,6 миллиарда долларов за счёт отказа от неэффективных программ и контрактов, не влияющих на обеспечение национальной безопасности.

Напомним, в администрации президента Дональда Трампа произошёл ряд масштабных утечек информации, повлёкших за собой кадровые перестановки в Пентагоне. Своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, включая представителей аппарата заместителя министра обороны и бывшего пресс-секретаря ведомства.

Ранее сотрудники Департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к закрытым госсетям, где хранятся сведения об американском ядерном оружии.