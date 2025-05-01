Новости СВО. Армия России освободила Новое, Зеленский угрожает России терактами, что Киев просил у Трампа, 1 мая

Канал «Архангел спецназа» сообщает об участившихся ударах по территории Курской области. Враг бьёт из РСЗО HIMARS, а также применяет Су-24М, которые могут использоваться для запуска ракет Storm Shadow. Растёт количество случаев использования БПЛА. По одной из версий, ВСУ пытаются так остановить наше продвижение в Сумской области и готовят своё наступление. Возможно, киевское командование попытается опять зайти в Олешню.