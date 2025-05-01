Донецкая Народная Республика, 1 мая.
Группировка войск «Запад» освободила Новое. Это северная часть Донецкой Народной Республики. Село находится на дороге на Красный Лиман. Военкор Александр Коц считает, что отсюда можно наступать ещё по одному направлению — в сторону Оскольского водохранилища и Изюма.
На Часовоярском направлении ВСУ пытаются выбить наших военных с позиций у Ступочек. Но все атаки безуспешны. Российские штурмовики здесь не просто обороняются, но ещё и наступают. Им удалось взять северную часть этого населённого пункта.
А на Красноармейском направлении, где тоже бои не стихают и Армия России продвигается к Красноармейску (Покровску) и Днепропетровской области, удалось ликвидировать начальника РЭБ нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герула. Его уничтожили наши дроноводы.
Над населённым пунктом Новое в Донецкой Народной Республике поднят российский флаг. Видео © Telegram / Минобороны России.
Курская область, 1 мая.
Канал «Архангел спецназа» сообщает об участившихся ударах по территории Курской области. Враг бьёт из РСЗО HIMARS, а также применяет Су-24М, которые могут использоваться для запуска ракет Storm Shadow. Растёт количество случаев использования БПЛА. По одной из версий, ВСУ пытаются так остановить наше продвижение в Сумской области и готовят своё наступление. Возможно, киевское командование попытается опять зайти в Олешню.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о потерях среди мирного населения за время вторжения и оккупации ВСУ. Но цифры не окончательные.
— По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесён ущерб здоровью 791 человеку, из них 288 человек погибли, 430 были доставлены в больницы, — рассказал глава региона.
«Рубикон» эффективно отрабатывает по подразделениям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
В чём обвинили Зеленского в США.
Американский журналист Такер Карлсон назвал Владимира Зеленского врагом США. По его словам, он причастен к покушениям, в том числе на жизни консерваторов. Он напомнил, что киевский режим запретил православную церковь и перепродаёт оружие врагам Вашингтона. Но это не главное. Есть обвинения в коррупции.
— Может, проверим финансы твои и твоего окружения? К сожалению, никто ничего не проверит, ведь на этом нажились и многие американцы. Все в курсе данной схемы отмывания денег, — сказал Карлсон, добавив, что Зеленский продолжает выпрашивать у США деньги.
Ко всему прочему он заявил, что США ведут необъявленную войну с Россией, которую Вашингтон уже проиграл, что подорвало авторитет американцев.
— Небольшая группа людей ненавидит Россию по ряду причин, которые никогда не озвучивает. Отчасти из-за возрождения в России христианства — они этого не выносят, — назвал причины конфликта журналист.
Что выпрашивал Зеленский у Трампа в Ватикане.
Стали известны подробности встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа во время похорон Папы Франциска. За 15-минутную встречу главарь киевского режима упрашивал американского лидера надавить на Владимира Путина и достичь полного прекращения огня для начала переговоров.
— Зеленский сообщил Трампу, что не боится идти на уступки, чтобы положить конец конфликту, но для этого ему нужны достаточно надёжные гарантии безопасности, — рассказал источник издания Axios.
В свою очередь президент США требовал от представителя Украины подписать соглашение по редкоземельным ископаемым. Пока же переговоры в Ватикане не имели результатов.
Киев угрожает сорвать День Победы.
Так называемый президент Украины угрожает сорвать Парад Победы в Москве 9 Мая, куда приедут лидеры из других стран. Ему вторит депутат Верховной рады Роман Костенко. Он утверждает, что у Киева есть возможность испортить праздник.
— Если мы говорим о наших возможностях, то у нас такие возможности есть, и если там будет команда, то всё будет спланировано. Россияне стянут всё, что только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь, — сказал Костенко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад состоится, а Зеленский делает много заявлений, но они не всегда удачны. В этом году по Красной площади пройдут не только российские военные. Подразделения китайской армии уже приняли участие в репетиции, также возможно участие в проходе и военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область. Похоже, глава киевского режима не понимает, что будет означать для него нападение на вооруженные силы этих стран.