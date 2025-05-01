Шойгу: Россия требует вывода ВСУ из новых регионов РФ и отказа Киева от НАТО

Планы европейских стран по введению на Украину своих войск Шойгу оценил крайне скептически: «Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать». По его словам, размещение любых западных войск на Украине будет для России «абсолютно неприемлемым», при этом «они будут рассматриваться как законные цели» для ВС РФ.