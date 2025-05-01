Три точных миномётных выстрела ВС РФ помогли разбить подкрепление ВСУ в Песчаном

По его словам, после того как российские подразделения закрепились в одном из зданий промзоны, противник попытался перебросить подкрепление — две восьмёрки бойцов ВСУ подошли к объекту со стороны, находящейся вне прямой видимости. Оценив обстановку, российские штурмовики приняли решение нанести миномётный удар в непосредственной близости от собственных позиций.