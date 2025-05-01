Три точных миномётных выстрела ВС РФ помогли разбить подкрепление ВСУ в Песчаном

По его словам, после того как российские подразделения закрепились в одном из зданий промзоны, противник попытался перебросить подкрепление — две восьмёрки бойцов ВСУ подошли к объекту со стороны, находящейся вне прямой видимости. Оценив обстановку, российские штурмовики приняли решение нанести миномётный удар в непосредственной близости от собственных позиций.
«Командование колебалось, всё-таки дистанция была опасно близкая. Но я заверил: у нас всё выверено, миномёт пристрелян», — рассказал Серб.
Расчёт 120-миллиметрового миномёта открыл огонь, и все три мины поразили цель с высокой точностью. В результате обе вражеские группы были уничтожены. После точечного удара украинская сторона прекратила попытки вернуть контроль над зданием, добавил командир.
Ранее ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.