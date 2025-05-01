Журналист Лукас Лейрос в материале для издания infoBRICS отметил усиливающуюся тенденцию среди западных политиков к признанию невозможности военной победы Украины в конфликте с Россией.
По его мнению, несмотря на различия в формулировках, западные лидеры начинают осознавать неизбежность компромиссов, включая территориальные уступки, если Киев хочет избежать дальнейших разрушений и сохранить государственность.
Лейрос сослался на интервью президента Финляндии Александра Стубба New York Times, в котором тот дал понять, что для обеспечения своего будущего Украина, вероятно, будет вынуждена согласиться на некоторые условия России, включая отказ от части территорий. Финский лидер также предложил объединить американские и европейские предложения по урегулированию конфликта, чтобы создать основу для документа, способного гарантировать Украине безопасность и поддержку Запада в долгосрочной перспективе.
Автор материала подчеркнул, что мирное решение станет возможным лишь при признании стратегических интересов России, включая контроль над спорными территориями. Он добавил, что только выполнение требований Москвы может привести к устойчивому урегулированию.
Кроме того, Лейрос упомянул недавние высказывания бывшего президента США Дональда Трампа, который подверг критике позицию Владимира Зеленского по вопросу Крыма. По мнению Трампа, отказ признать полуостров российским мешает переговорам и грозит Украине полной потерей территориальной целостности в ближайшие годы, если мирное соглашение не будет достигнуто.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отказался поддержать инициативу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня на текущих позициях на передовой.