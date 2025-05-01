InfoBRICS: западные политики меняют подход к Украине

Лейрос сослался на интервью президента Финляндии Александра Стубба New York Times, в котором тот дал понять, что для обеспечения своего будущего Украина, вероятно, будет вынуждена согласиться на некоторые условия России, включая отказ от части территорий. Финский лидер также предложил объединить американские и европейские предложения по урегулированию конфликта, чтобы создать основу для документа, способного гарантировать Украине безопасность и поддержку Запада в долгосрочной перспективе.