США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, экономическое партнерство двух стран призвано гарантировать, что «общие активы, таланты и возможности могут ускорить экономическое восстановление Украины». «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», — заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
18 апреля Киев и Вашингтон подписали меморандум о намерении заключить сделку по ресурсам — в нем они условились ускорить работу над соглашением. В одностраничном документе подчеркивалось, что с начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году Вашингтон оказал Киеву «значительную финансовую и материальную поддержку», что стороны желают прочного мира на Украине и укрепления американо-украинского партнерства и что в рамках этого партнерства они намерены создать инвестиционный фонд реконструкции (reconstruction investment fund). По меморандуму, переговорные группы должны были завершить работу над сделкой к 26 апреля, чтобы подписать ее «как можно скорее».
Изначально подписание должно было пройти 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако этого не произошло — после перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом делегацию Украины попросили покинуть Белый дом. 4 марта на фоне того, как стало известно о том, что США приостановили военную помощь Киеву (через несколько дней они ее возобновили), Владимир Зеленский выразил сожаление насчет того, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось». «Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира», — написал он в соцсети X и сообщил, что Украина готова подписать договор по ресурсам «в любое время и в любом удобном формате». «Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», — резюмировал Зеленский.
Изначальный документ назывался «Двухстороннее соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления» и состоял из 11 пунктов, его в конце февраля опубликовали The Financial Times (FT) и «Европейская правда». В соответствии с ним, Киев и Вашингтон должны были создать совместный Инвестиционный фонд восстановления, в который украинское правительство переводило бы 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности (минералы, нефть, газ). Эти средства должны были реинвестировать в украинские проекты «с целью содействия безопасности, защите и процветанию» республики. США брали на себя «долгосрочные обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины». Детали работы фонда — в частности, какая его доля будет принадлежать США, а какая Украине, — стороны обязались уточнить в отдельном соглашении.
Договор широко обсуждался с начала февраля 2025 года, когда Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на украинские ресурсы». По его словам, «это может быть сделка на триллион долларов».
Идею предоставить западным партнерам доступ к украинским природным ресурсам Владимир Зеленский изложил в своем «плане победы», который он официально представил в октябре 2024 года. В п. 4, посвященном стратегическому экономическому потенциалу республики, он предложил партнерам заключить соглашение «о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов» и совместном инвестировании. «Речь о природных ресурсах и критически важных металлах ценой в триллионы долларов США — это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы», — говорилось в плане.
По данным FT, предложения включить этот пункт в план исходили от сторонника Дональда Трампа сенатора-республиканца Линдси Грэма. Зеленский показал план Трампу в сентябре 2024 года, когда находился с визитом в США.
В Кремле называли «план победы» Зеленского «замаскированным планом» США по продолжению боев. Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, эта инициатива не содержит призыва к переговорам, что «о многом говорит».