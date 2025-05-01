США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

Изначально подписание должно было пройти 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако этого не произошло — после перепалки Зеленского с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом делегацию Украины попросили покинуть Белый дом. 4 марта на фоне того, как стало известно о том, что США приостановили военную помощь Киеву (через несколько дней они ее возобновили), Владимир Зеленский выразил сожаление насчет того, что встреча в Белом доме «прошла не так, как предполагалось». «Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира», — написал он в соцсети X и сообщил, что Украина готова подписать договор по ресурсам «в любое время и в любом удобном формате». «Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», — резюмировал Зеленский.