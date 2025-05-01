Экономист Сакс: Украина продолжит нести потери, если не согласится на мир

Он отметил два ключевых аспекта текущей ситуации. Первый — это устойчивое поражение украинских вооружённых сил на фронте, которое, по его словам, не удастся изменить ни в ближайшей перспективе, ни в долгосрочной. Второй — возможное сокращение американской поддержки в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента, что также ослабит позиции Киева.