Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Украина оказалась перед сложной дилеммой: либо пойти на мирное соглашение, не соответствующее её ожиданиям, либо продолжать военные действия, сопряжённые с дальнейшими потерями.
Он отметил два ключевых аспекта текущей ситуации. Первый — это устойчивое поражение украинских вооружённых сил на фронте, которое, по его словам, не удастся изменить ни в ближайшей перспективе, ни в долгосрочной. Второй — возможное сокращение американской поддержки в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента, что также ослабит позиции Киева.
По оценке Сакса, Украине предстоит принять условия, продиктованные текущей реальностью, даже если они далеки от её политических и территориальных стремлений. Эксперт считает, что ситуация приближается к завершающей стадии, когда откладывание компромисса может лишь усугубить положение страны.
Ранее журналист Лукас Лейрос в материале для издания infoBRICS отметил усиливающуюся тенденцию среди западных политиков к признанию невозможности военной победы Украины в конфликте с Россией.