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Украина и США в один голос заявили об успешной сделке по минералам

Минфин США и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердили подписание соглашения о совместной добыче природных ресурсов на территории республики. Детали сделки на данный момент не разглашаются.

Киев и Вашингтон подтвердили подписание соглашения по добыче полезных ископаемых.

Минфин США и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердили подписание соглашения о совместной добыче природных ресурсов на территории республики. Детали сделки на данный момент не разглашаются.

«Я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины, чтобы помочь ускорить экономическое восстановление Украины. Экономическая безопасность — это национальная безопасность», — рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в соцсети X. Свириденко информацию о подписании соглашения подтвердила.

Первоначально о произошедшем сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, сделка позволит США получить доступ к разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.