Украина и США в один голос заявили об успешной сделке по минералам

«Я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины, чтобы помочь ускорить экономическое восстановление Украины. Экономическая безопасность — это национальная безопасность», — рассказал глава Минфина США Скотт Бессент в соцсети X. Свириденко информацию о подписании соглашения подтвердила.