США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

В американском Минфине отметили, что документ предусматривает создание специального фонда восстановления, прибыль от которого будет распределяться в первую очередь в пользу США. Управление фондом останется за американской стороной. При этом США указали, что их будущая военная помощь Украине будет зачтена как вклад в этот фонд.