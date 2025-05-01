Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прилепин рассказал, что Россия и США договариваются по разделу мира

Прилепин заявил, что США и РФ договариваются о разделе мира, а не об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что текущие переговоры между Россией и США сосредоточены на вопросах глобального влияния, включая контроль над Северным морским путем и санкционную политику, а не на поиске решений по украинскому кризису. Об этом Прилепин рассказал в беседе с aif.ru.

«У нас просто есть еще ощущение, что раз мы по Украине о чем-то договариваемся, то это нас сближает. Но на самом деле мы не договариваемся по Украине, мы договариваемся о разделе мира», — сказал Прилепин.

По мнению писателя, нынешние обстоятельства не дают оснований полагать, что США, независимо от политического руководства, перестанут быть вражбедными по отношению к России.

Как отметил Прилепин, США выгодно ослабление России через сокращение ее территорий и транспортных коридоров. При этом он акцентировал, что администрация президента США Дональда Трампа не ставит целью подрыв европейских интересов, учитывая стратегическое партнерство между США и ЕС.

Накануне Прилепин отметил героизм и решительность военных КНДР.