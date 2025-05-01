Прилепин рассказал, что Россия и США договариваются по разделу мира

Писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что текущие переговоры между Россией и США сосредоточены на вопросах глобального влияния, включая контроль над Северным морским путем и санкционную политику, а не на поиске решений по украинскому кризису. Об этом Прилепин рассказал в беседе с aif.ru.
«У нас просто есть еще ощущение, что раз мы по Украине о чем-то договариваемся, то это нас сближает. Но на самом деле мы не договариваемся по Украине, мы договариваемся о разделе мира», — сказал Прилепин.
По мнению писателя, нынешние обстоятельства не дают оснований полагать, что США, независимо от политического руководства, перестанут быть вражбедными по отношению к России.
Как отметил Прилепин, США выгодно ослабление России через сокращение ее территорий и транспортных коридоров. При этом он акцентировал, что администрация президента США Дональда Трампа не ставит целью подрыв европейских интересов, учитывая стратегическое партнерство между США и ЕС.
Накануне Прилепин отметил героизм и решительность военных КНДР.